DFB-Pokal-Spiel von Mainz 05 auf der Elversberger Baustelle

Momentan laufen die Umbauarbeiten auf Hochtouren. „Die West- und Nordbereiche mit dem ehemaligen Block A1 und der Gegengerade sind bereits für weitere Maßnahmen vorbereitet. Die Stahlrohrtribünen als Übergangskonstruktionen werden in diesen Tagen aufgebaut, das Containerdorf auf dem danebenliegenden Kunstrasen mit Mannschafts- und Medienbereichen wird parallel errichtet. Da die Finalisierung der Maßnahmen inklusive der notwendigen Abnahmen bis zum Saisonstart aktuell noch nicht garantiert werden können, wird die SVE nach gemeinsamer Abstimmung mit der DFL für ihr erstes Saison-Heimspiel ein Ausweichstadion nutzen. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass die folgenden Heimspiele sowohl im DFB-Pokal gegen den 1. FSV Mainz 05 als auch in der 2. Bundesliga in der URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde ausgetragen werden können. Die finale Bestätigung durch die DFL kann jedoch erst nach Abschluss der baulichen Maßnahmen und anschließender Abnahme erfolgen“, heißt es in einer Mitteilung der SV Elversberg.