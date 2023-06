DFL veröffentlicht Bundesliga-Spielpläne

Das Eröffnungsspiel in der Bundesliga, für das der Titelverteidiger in der Regel gesetzt ist, steigt am 18. August. Nach dem 16. Spieltag (19./20. Dezember) geht es in die kurze Winterpause, die am 12. Januar 2024 endet. Der 34. und letzte Spieltag ist für den 18. Mai kommenden Jahres angesetzt.