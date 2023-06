Die Führung: Wie Eintracht-Bosse den Erfolg gefährdet haben

Vorstandssprecher der Eintracht Frankfurt Fußball AG und einer der beiden Geschäftsführer der DFL GmbH Axel Hellmann ist auf dem Weg in die DFL-Mitgliederversammlung. (© Arne Dedert/dpa)

Vorstandssprecher der Eintracht Frankfurt Fußball AG und einer der beiden Geschäftsführer der DFL GmbH Axel Hellmann ist auf dem Weg in die DFL-Mitgliederversammlung. (© Arne Dedert/dpa)

Wie das so ist mit guten Vorsätzen, sie werden schnell vergessen und nicht immer umgesetzt. So auch bei der Eintracht und in deren Führungsetage.