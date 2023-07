Die Lilien-Kolumne aus Hayna: In Erklärungsnot

Der von mir als auflockernder Gag verstandene Spruch, dass der Polizist ja im Lilien-Blau gekleidet sei, kam derweil nicht so gut an. Man war wohl nicht zu Scherzen aufgelegt. Die Erklärung, mit einem Dienstwagen und der Aufschrift der „Allgemeinen Zeitung“ (gehört wie das Echo zur VRM), mit Mainzer Nummernschild, über den SV Darmstadt 98 in der Pfalz für das Darmstädter Echo zu berichten, während ich in Mainz wohne, ließ den Polizisten, der noch nichts von den Lilien in Hayna gehört habe, nur noch kritischer dreinblicken. „Pusten!“ Ich wusste ja, was kommt, und doch wird man automatisch nervös. Warum eigentlich? „0,0! So soll‘s sein. Das Röhrchen schenke ich Ihnen als Andenken.“ Nett, diese Pfälzer – auch die in Blau-weiß.