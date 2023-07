Die nächste Eintracht-Pleite und viele Probleme für die SGE

Warum experimentiert Toppmöller so viel?

Über Dreierkette und Viererkette und Fünferkette wird bei der Eintracht schon lange diskutiert, der neue Trainer probiert mal die eine Variante, mal die andere. Eine klare Linie ist nicht zu erkennen. In Fulda wurde die Vierer-Abwehr in einer Art und Weise demontiert, die nur noch peinlich war. Der Coach hat in den ersten drei Tests Formationen zusammen gestellt, die im Ernstfall so niemals spielen werden. Und das lag nicht nur am Fehlen von Nationalspielern. Die Unsicherheit auf dem Platz war greifbar. Was auch daran liegt, dass Spieler auf Positionen eingesetzt werden, die sie nicht wirklich lieben. In Fulda spielte Timmy Chandler Rechtsaußen, gar nicht mal so schlecht. Kristijan Jakic spielte rechter Verteidiger, richtig schlecht. Omar Marmoush, der gerade erklärt hat, dass er bevorzugt Linksaußen spielen würde, wurde als Mittelstürmer eingesetzt. Er hatte vielleicht vier Ballkontakte. Eine Abwehr mit Tuta und Hasebe als Innenverteidiger ist im Grunde nicht denkbar. Toppmöller wollte sehen und er hat gesehen.