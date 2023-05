Dortmund erwartet 200.000 Fans bei BVB-Titel

Zum möglichen rund vier Kilometer langen Spektakel mit der Ehrenrunde rund um den kultigen Borsigplatz werden laut Aussage des Dortmunder Polizeipräsidenten Gregor Lange „mindestens 200.000“ Fans erwartet. Vor dem Korso würde sich die Mannschaft in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Nach Aussage von Oberbürgermeister Thomas Westphal wird es am Samstag während des Spiels in der Stadt kein Public-Viewing-Angebot geben.