Dortmund neues Vizekusen? Kehl: „Das ist doch Quatsch“

Dortmund (dpa) - . Die Bundesliga-Meisterschaft ist nach Meinung von Sportdirektor Sebastian Kehl auch in Zukunft in Reichweite von Borussia Dortmund. „Die Chance wird wiederkommen. Ganz sicher“, sagte der BVB-Manager der „Bild“ (Donnerstag). „Wir haben gezeigt, dass wir nah dran sind. Der letzte Schritt hat aber gefehlt.“ Dortmund hatte am letzten Bundesliga-Spieltag zu Hause nur 2:2 gegen den FSV Mainz 05 gespielt und dem FC Bayern München damit ermöglicht, in der Tabelle doch noch an den Borussen vorbeizuziehen.