Dramatischer Endspurt: Eintracht kämpft sich nach Europa

Frankfurt. Es ist unglaublich: In einem faszinierenden, fantastischen Endspurt hat sich die Frankfurter Eintracht doch noch für Europa qualifiziert. Während die Frankfurter den SC Freiburg mit 2:1 (0:1) niederrangen, unterlag der VfL Wolfsburg im eigenen Stadion Absteiger Hertha BSC mit 1:2. Damit sind die Frankfurter Siebter und spielen mindestens Conference-League. Mit einem Sieg im Pokalfinale nächste Woche kann es auch noch die Europa-League werden. Randal Kolo Muani und Junior Ebimbe erzielten in der 83. und 90. Minute die beiden Treffer zum Sieg. Vincenzo Grifo hatte die Freiburger unmittelbar vor der Pause in Führung gebracht. Die Breisgauer verpassten durch die Niederlage die Champions League. Am Ende feierten 50.000 begeisterte Zuschauer in der Arena die Mannschaft, vor allem aber auch Trainer Oliver Glasner, der sein letztes Heimspiel bestritt.