Drees: Challenge hätte Fehlentscheidung verhindern können

Das Team um Schiedsrichter Sascha Stegemann war nach einer Fehlentscheidung in der Partie zwischen dem VfL Bochum und dem BVB (1:1) am vergangenen Freitag massiv kritisiert worden. Stegemann hatte beim Foul von Danilo Soares im Strafraum an BVB-Spieler Karim Adeyemi keinen Elfmeter gepfiffen. Auch der Videoschiedsrichter griff nicht ein. Nach dem Spiel räumte Stegemann den Fehler ein und berichtete über Drohungen gegen seine Familie und ihn.