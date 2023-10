Dreimal Rot und Kane-Traumtor! Lilien gehen in München unter

In der zweiten Hälfte wurde es dann das eigentlich erwartete Spiel. Die Bayern übernahmen das Geschehen. Nach Flanke von Noussair Mazraoui war Kane in der Mitte von Christoph Klarer und dem eingewechselten Christoph Zimmermann nicht zu halten und köpfte zur Münchener Führung ein (51.). Nur fünf Minuten später bediente Laimer den in der Mitte eingelaufenen Sané, der auf 2:0 erhöhte. Die Lieberknecht-Elf suchte auch in Unterzahl ihr Glück. Und lud so den FCB zum Kontern ein. Jamal Musiala (58.) verzog. Doch zwei Minuten später machte es Musiala besser und schraubte auf 3:0. Die Münchener jetzt in Fahrt: Sané mit einem feinen Schuss legte das 4:0 nach (64.).