Drogen-Ermittlungen: Jetzt meldet sich Peter Fischer zu Wort

Die Ermittlungen gingen laut Fischers Verteidiger zurück auf eine Anzeige der Mutter eines Klassenkameraden des 13-jährigen Fischer-Sohnes. Laut deren Aussage hätte Fischers und ihr Sohn bei einer Schulveranstaltung am 17. November 2022 gemeinsam Kokain konsumiert. Daraufhin habe der Fischer-Sohn ihrem Kind einen Beutel mit Kokain überlassen, von dem der in der darauffolgenden Woche täglich gekokst habe. Die Rede ist von 4 Gramm. Diese habe er konsumiert und anschließend den leeren Plastikbeutel auf das Dach eines benachbarten Hauses geworfen. Die Polizei fand diesen beim Nachschauen nicht. Laut Verteidigung des Eintracht-Präsidenten hätten sich der Schulfreund und dessen Mutter, die mit ihrer Anzeige die Ermittlungen ins Rollen gebracht hatte, bei ihren Aussagen über den Zeitraum des Konsums in Widersprüche verstrickt. Auch ein Drogen-Urintest bei dem Jungen sei negativ ausgefallen. Da Kokain noch Tage lang im Urin nachweisbar ist, sei es auszuschließen, dass der Schulkamerad Kokain in dem von ihm behaupteten Zeitraum konsumiert habe, heißt es im Statement der Fischer-Seite. Eine inzwischen von der Staatanwaltschaft angeordnete Haaranalyse beim Schulfreund habe nach Auffassung der Verteidigung keine große Relevanz mehr, da sich der genaue Zeitpunkt des Konsums nicht mehr feststellen lasse.