Ducksch kritisiert Wechsel nach Saudi-Arabien

Ducksch hatte nach eigener Aussage aus Liebe zum Fußball ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien abgelehnt. Jeder solle es jedoch so handhaben, „wie er möchte“. Derzeit wechseln viele Top-Spieler aus Europa wie der Brasilianer Neymar in die saudische Pro League, die dortigen Clubs nehmen dafür viel Geld in die Hand.