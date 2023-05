Eberl nach Leipzig-Vorlage: „BVB muss seine Aufgaben machen“

„Ich glaube, dass es der ganzen Liga guttut, dass es der Wahrnehmung der Liga guttut“, sagte Eberl mit Blick auf die in den vergangenen Jahren vermisste Spannung im Titelkampf. „Die letzten Jahre war es doch so, dass München relativ früh Meister war. Und jetzt ist es so, dass es ein spannender Meisterschaftskampf ist. Ich glaube, das tut der Bundesliga gut“, sagte Eberl.