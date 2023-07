Eberl verspricht RB-Fans eine „mitreißende“ Mannschaft

Im Vergleich zur Vorsaison haben die Leistungsträger Konrad Laimer (ablösefrei zum FC Bayern München), Christopher Nkunku (60 Millionen Euro/FC Chelsea) und Dominik Szoboszlai (70/FC Liverpool) den deutschen Pokalsieger verlassen. Zudem will Abwehrspieler Josko Gvardiol zu Champions-League-Gewinner Manchester City wechseln. Leipzig hat dem Vernehmen nach 100 Millionen Euro plus Boni als Ablöse aufgerufen. „Josko und seine Berater haben bei uns den Wunsch nach einem Wechsel zu Manchester City hinterlegt“, bestätigte Eberl: „Wir sind in Gesprächen mit Manchester. Mehr ist dazu momentan nicht zu sagen.“