Eberl zum FC Bayern? Für Matthäus eine klare Sache

„Ich sehe es nicht so“, schrieb Matthäus in seiner Kolumne für den Sender Sky: „Auch wenn er vielleicht häufig weg war, hat er doch seine Arbeit in Leipzig ordentlich gemacht. Max hat ein großes Netzwerk und sehr viel Erfahrung in seinem Job.“ Und außerdem: „Das fehlende Commitment zum Club und zur Stadt, was ihm Leipzig vorgeworfen hat, würde es in München nicht geben.“