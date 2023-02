Eintracht-Abwehrzentrale gegen Bremen noch offen

Mit 35 Punkten belegen die Hessen in der Bundesliga derzeit Rang sechs. Am kommenden Dienstag steht das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den SSC Neapel an. „Natürlich beschäftigen wir uns im Trainerteam schon seit Wochen mit Neapel. Aber mit der Mannschaft haben wir in dieser Woche nur über Bremen gesprochen“, betonte Glasner.