Eintracht bemüht sich, verliert aber 1:3 in Leverkusen

Die Aufstellung, die der Trainer gewählt hatte, war diesmal keine Überraschung. Oliver Glasner vertraute der gleichen Elf, die schon gegen Bochum und gegen Union begonnen hatte. Tuta, Daichi Kamada und Ansgar Knauff blieben also auf der Bank. Aber im Grunde ist es auch egal, wen Frankfurter Trainer in Leverkusen aufstellen. Es geht immer alles schief, so auch diesmal. Ehe es sich die Eintracht versah, lag sie schon wieder in Rückstand. Aurelio Buta hatte weit in der gegnerischen Hälfte einen Fehlpass gespielt. Und dann ging es ganz schnell, so wie es bei Bayer meist schnell geht. Amine Adli schnappte sich den Ball und rannte los. Druch Mittelfeld kerzengerade mittig aufs Frankfurter Tor zu. Druch von den Frankfurtern verlassene Mittelfeld, vorbei an Ndicka, vorbei am grätschenden Jakic. Dann haute der Leverkusener den Ball aus acht Metern vorbei an Trapp unter die Latte. Ein in der Entstehung albernes Gegentor, der schon in der 10. Minute die ganze Hilflosigkeit der Frankfurter Defensive deutlich machte.