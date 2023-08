Eintracht bleibt auch gegen Nottingham ohne Sieg

Nach dem Wechsel wurde die Überlegenheit der Frankfurter drückend. Nun gab es auch Chancen, aber die wurden geradezu absurd leichtfertig vergeben. In der 56. Minute hatten Götze und Lindström Muani freigespielt, doch der Torjäger nahm die Aufgabe alleine vor dem englischen Keeper zu locker und scheiterte. Nach 67 Minuten brachte Trainer Toppmöller eine neu „Zehn“, nur Kevin Trapp blieb auf dem Feld. Sekunden darauf scheiterten in einer Szene erst Marmoush am linken Pfosten, im Nachschuss Ngankam am rechten.