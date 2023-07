Eintracht-Coup perfekt: Skhiri kommt aus Köln

Frankfurt. Das ist ein echter Transfercoup: Die Frankfurter Eintracht hat Ellyes Skhiri verpflichtet. Das hat der Klub am Mittwochabend bekanntgegeben. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt ablösefrei vom 1. FC Köln und hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. „Mit Ellyes Skhiri konnten wir einen absoluten Wunschspieler mit internationaler Erfahrung verpflichten. Er hat sich trotz lukrativer Angebote aus dem In- und Ausland für die Eintracht entschieden und damit unterstrichen, wie sehr er sich mit der Aufgabe hier in Frankfurt identifiziert“, sagte Sportvorstand Markus Krösche.