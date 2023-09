Eintracht erkämpft sich Remis gegen Köln

Die Gastgeber starteten munter in die Partie, der Mannschaft war die Aufregung der vergangenen Tage um Kolo Muani nicht anzumerken. Frankfurt war in der Anfangsphase die spielbestimmende Mannschaft, griff die Kölner früh schon am eigenen Strafraum an und zwang sie so immer wieder zu Fehlern im Spielaufbau. So spielte sich viel in der Hälfte des FC ab. Das einzige Problem aus Frankfurter Sicht: Die spielerische Überlegenheit spiegelte sich nicht in Torchancen wider. Diese waren – auf beiden Seiten – in der gesamten ersten Halbzeit Mangelware.