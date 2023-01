Eintracht-Fans stören „Querdenker”-Demo in München

München. Am Samstag sind in München, vor dem Bundesligaspiel zwischen Rekordmeister Bayern München und Eintracht Frankfurt, „Querdenker” mit einer Gruppe Frankfurter Fans aneinandergeraten. Das berichtet „T-Online”. Einige Anhänger des hessischen Fußball-Bundesligisten hätten sich demnach am Münchner Marienplatz versammelt. An dem Ort, wo die „Querdenker” eine Kundgebung abhielten. Dies tun sie in München seit einigen Monaten regelmäßig und normalerweise verlaufen die Proteste meist störungsfrei.