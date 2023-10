Eintracht beendet Ergebniskrise

Denn zuvor hatte es so ausgesehen wie so häufig in den letzten Wochen. Die Eintracht spielte ganz ordentlich nach vorne, genau bis zum gegnerischen Strafraum. Wenn der Ball dann mal in die gefährlichen Zone kam, war es Aus mit der Gefährlichkeit. Schon bald stellte sich auch Pech ein und in der Folge meldeten sich auch die Nerven. Der Reihe nach: In der 4.Minute entschied Schiedsrichter Daniel Schlager auf Elfmeter für die Eintracht. Chaibi hatte geflankt, Tim Siersleben den Ball klar mit der Hand abgewehrt. Doch der VAR meldete sich und der Strafstoß wurde zurückgenommen. Das Vergehen war knapp außerhalb des Strafraums. Jessic Ngankam hatte sich schon den Ball zur Ausführung geschnappt. Den Elfmeterschuss durfte der Neuzugang aus Berlin dann in der 30.Minute nachholen.