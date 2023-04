Eintracht Frankfurt bestätigt Abgang von Daichi Kamada

Der japanische Nationalspieler wechselte im Sommer 2017 von Sagan Tosu zur Eintracht und war in der Saison 2018/19 zeitweise an den belgischen Erstligisten VV St. Truiden ausgehliehen, bei der ihm der Durchbruch im europäischen Profifußball gelang. Für die Frankfurter absolvierte Kamada wettbewerbsübergreifend bis heute 170 Pflichtspiele, erzielte dabei 37 Tore und bereitete 31 weitere vor. Neben 119 Bundesligaspielen (18 Tore, 27 Vorlagen) sorgte der 26-Jährige vor allem in internationalen Wettbewerben für Aufsehen. 38 Europapokalspiele mit 14 Treffern und vier Assists stehen für den Offensivspieler zu Buche. Mit der Eintracht gewann der Japaner 2018 den DFB-Pokal und 2022 die UEFA Europa League.