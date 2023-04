Eintracht Frankfurt bestätigt Kamada-Abgang im Sommer

Besonders treffsicher erwies sich Kamada auf der internationalen Bühne. In 38 Europacupspielen gelangen ihm 14 Treffer. Mit der Eintracht gewann er 2018 den DFB-Pokal und 2022 die Europa League. „Daichi Kamada hat sich in den vergangenen Jahren bei Eintracht Frankfurt zu einem sehr guten Bundesligaspieler entwickelt und hatte seinen Anteil an der sportlichen Entwicklung des Clubs – mit dem Höhepunkt des Europa-League-Siegs im vergangenen Jahr“, sagte Krösche.