Eintracht Frankfurt für Köln personell gut gerüstet

Frankfurt. Am Donnerstag durften sich die Spieler der Frankfurter Eintracht erholen. Trainer Oliver Glasner hatte zwei Tage nach dem 4:2 gegen Darmstadt und drei Tage vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (Sonntag, 17.30 Uhr) einen freien Tag spendiert. Am Freitag hat dann die direkte Vorbereitung auf die vermutlich höchst emotionale Partie in der Karnevalshochburg begonnen. „Die Jungs waren wach, agil und sehr fokussiert“, sagte der Trainer, der eine ausgesprochen „intensive Partie“ erwartet. Grund: Köln und Frankfurt gehören zu den lauf- und sprintstärksten Teams der Liga. „Die laufen gefühlt alles und jeden an. Wir müssen also Lösungen finden, um uns aus dem Druck zu befreien”, sagt der Eintracht-Coach, „aber dadurch eröffnen sich natürlich auch Räume.“ Die will die Eintracht mit ihren schnellen Spitzen nutzen. Und dies mit fast komplettem Personal. Jesper Lindström, der gegen Darmstadt noch mit muskulären Problemen gefehlt hatte, konnte ohne Einschränkungen trainieren. Alleine Junior Ebimbe steht noch einige Wochen nicht zur Verfügung. Damit steht Trainer Glasner wieder einmal vor der von ihm so günschten „Qual der Wahl“.