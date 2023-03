Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05 an einem Samstagmittag

In der Zweiten Bundesliga bestreitet Tabellenführer SV Darmstadt 98 am 31. Spieltag ein weiteres Topspiel samstags um 20.30 Uhr. Am 6. Mai ist dann der FC St. Pauli zu Gast. Der 1. FC Kaiserslautern spielt an den letzten Spieltagen vor allem sonntags.