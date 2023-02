Eintracht Frankfurt hat Bremen im Blick und Neapel im Kopf 

Frankfurt. Neapel, Stadt am Vesuv, der SSC Neapel, überlegener Tabellenführer der italienischen Serie A, das „Stadion Diego Armando Maradona“ - Namen, die bei der Frankfurter Eintracht Sehnsüchte wecken. Am nächsten Dienstag findet das erste Achtelfinale der Champions-League (CL) gegen eben diese Neapolitaner statt, am 15. März das Rückspiel. Die Vorfreude ist riesig. Dabei sollten sie in Frankfurt noch gar nicht an diese Spiele denken. Denn vor die Festtage im internationalen Fußball hat der Spielplan den Alltag der Bundesliga gesetzt. Und der heißt Werder Bremen, am Samstag (18.30 Uhr) in der wieder einmal ausverkauften Frankfurter Arena. Warum ausgerechnet die Eintracht das zeitlich letzte Spiel am Samstagabend bekommen hat, weiß alleine die Deutsche Fußball-Liga, die offenbar weniger Rücksicht auf seine Europapokalteilnehmer nimmt als andere Verbände. Neapel jedenfalls spielt bereits am Freitagabend, hat dementsprechend einen ganzen Tag mehr zur Vorbereitung. Und ein Team wie Benfica Lissabon musste am Wochenende aus Rücksicht auf die CL in der nationalen Liga gar nicht antreten. „Wir haben das durchaus wahrgenommen“, sagte der Frankfurter Trainer Oliver Glasner über dieses Ärgernis, „aber wir regen uns darüber nicht auf.“