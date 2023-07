Eintracht Frankfurt hat Rekordjahr hinter sich

Die schlechten Nachrichten: In Rekordhöhe bewegen sich auch die Strafen, die die Eintracht bis zum Ende der Saison an den DFB berappen musste. 455.000 Euro sind bereits rechtskräftig, in den nächsten Tagen kommen die Urteile des DFB nach den ausufernden Vorkommnissen beim Pokal-Halbfinale in Stuttgart, dem Auswärtsspiel auf Schalke und dem Finale in Berlin noch einmal eine fast ähnlich hohe Summe dazu. In 21 von 40 Pflichtspielen gab es Verfahren gegen die Eintracht. In aller Regel resultieren die Strafen aus Pyro-Vergehen, jeder Bengalo, das abgebrannt wird, kostet 1000 Euro, „alles, was fliegt“ (Reschke) 3000 Euro. Insgesamt wird die Eintracht knapp unter einer Million Euro an Strafe zahlen müssen.