Eintracht Frankfurt holt Auswärtssieg gegen Hoffenheim

Sinsheim. Es hat knapp elf Monate gedauert, bevor die Frankfurter Eintracht endlich ihren Auswärtsfluch beenden konnte. Am 5. November letzten Jahres haben die Hessen beim FC Augsburg gewonnen, nun hat es endlich wieder einmal geklappt. Vor 30.150 Zuschauern in Sinsheim, darunter ein Drittel aus Frankfurt, siegte die Eintracht völlig verdient bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 3:1 (3:1). Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Gäste die effektivere und bessere Mannschaft. Omar Marmoush, Ansgar Knauff und Ellyes Skhiri erzielten drei Treffer, nachdem Maxi Beier die Gastgeber in der 2. Minute in Führung gebracht hatte. In der zweiten Halbzeit hielt die Eintracht-Abwehr dicht, auch Ersatztorwart Jens Grahl zeigte eine solide Leistung.