Eintracht Frankfurt holt Kantersieg gegen FSV Braunfels

Wetzlar. Genauso haben es sich die Verantwortlichen der Frankfurter Eintracht vorgestellt, als sie die Kampagne „Eintracht in der Region“ ins Leben gerufen haben. 6500 Zuschauer waren am Samstagnachmittag nach Wetzlar gekommen, um das erste Testspiel des Bundesligisten gegen den FSV Braunfels zu sehen. Die mit Leidenschaft gesungenen Lieder von „Im Herzen von Europa“ und „Schwarz und weiß wie Schnee“ sorgten schon vor dem Anpfiff für eine tolle Stimmung. Auf dem Platz gab es ein paar gute Kombinationen, viele schöne Tore, darunter der Ehrentreffer für die Gastgeber, und Spaß für alle. Am Ende hatten die Frankfurter standesgemäß mit 15:1 (5:1) gewonnen.