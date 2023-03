Eintracht Frankfurt holt zuhause nur einen Punkt

Frankfurt. Die Frankfurter Eintracht verliert immer mehr den Anschluss an die absolute Spitzengruppe. Nach dem 2:2 in Wolfsburg reichte es nun auch gegen den VfB Stuttgart nur zu einem Punkt. Die abstiegsbedrohten Schwaben erkämpften sich ein verdientes 1:1 (0:0). 50 000 Zuschauer in der ausverkauften Arena waren besonders er in der ersten Halbzeit enttäuscht von ihrer Mannschaft. Sebastian Rode hatte die Eintracht dann dennoch in Führung gebracht, doch die Abwehr wieder einmal gepatzt. Dies konnte Silas für den VfB zum Ausgleich nutzen.