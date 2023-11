Eintracht Frankfurt lässt Union Berlin keine Chance

Auch nach der Pause gelang den Berlinern nicht viel. Nach 56 Minuten brachte Trainer Fischer mit Kevin Behrens einen echten Mittelstürmer. Und das sorgte für einen Moment für Unruhe bei der Eintracht. Schon eine Minute später köpfte Behrens nach Flanke von Becker knapp vorbei. In der 59. Minute die große Gelegenheit zum Anschlusstreffer für die Gastgeber. Fofana schoss aus 14 Metern, flach und hart. Die Fans hatten den Jubelschrei auf den Lippen. Doch mit einer Sensationsparade rettete Kevin Trapp sein Team vor einem Gegentor. Damit war der zu erwartende Berliner Ansturm auch schon vorbei. Die Eintracht spielte danach ruhig weiter, verteidigte alles weg, wirkte ballsicher und souverän. Eine Viertelstunde vor dem Ende brachte Toppmöller mit Mario Götze und U 21-Torjägher Nacho Ferri für Chaibi und Marmoush zwei frische Offensivkräfte. Zuvor war bereits Aurelio Buta für Knauff gekommen. Und mit diesen Einwechslungen bewies der Frankfurter Trainer ein besonders Gefühl für die Situation. In der 82. Minute sorgten sie für die Entscheidung. Götze legte Nacho den Ball in den Strafraum, der Mittelstürmer spitzelte ihn an Rönnow vorbei. Das 3:0, die Entscheidung.