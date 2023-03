Weiter sieglos: Eintracht Frankfurt mit Remis gegen Bochum

Frankfurt. Die Krise der Frankfurter Eintracht wird immer schlimmer. Zum fünften Mal in Folge konnten die Hessen in der Bundesliga nicht gewinnen. Auch gegen einen im Grunde harmlosen VfL Bochum reichte es in der mit 50.000 Zuschauern ausverkauften Arena nur zu einem mageren 1:1 (1:1). Dabei hatten die Frankfurter kämpferisch alles in die Waagschale geworfen. Und natürlich waren sie das überlegene, auch das bessere Team, erspielten sich 15:1-Ecken. Doch sie schaffen es in diesen Wochen einfach nicht, ihre Überlegenheiten in Tore umzumünzen. Ein halbes Dutzend guter und bester Gelegenheiten wurden vergeben, nur Randal Kolo Muani traf einmal. Es war ein Elfmeter, das zwölfte Saisontor des Franzosen. Bochum nutzte eine von zwei Gelegenheiten zur Führung durch Takuma Asano.