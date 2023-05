Eintracht Frankfurt schlägt Mainz 05 deutlich

Die Gäste aus Mainz taten sich indes schwer. Ähnlich wie bei den Niederlagen in Wolfsburg und gegen Schalke zuletzt bekamen sie keinen richtigen Zugriff auf die Partie. Das Spiel fand in der ersten Viertelstunde ausschließlich tief in der Mainzer Hälfte statt. Das wurde in der 16. Minute von der Eintracht bestraft.