Pflicht erfüllt: Eintracht bezwingt Bremen ohne Mühe

Frankfurt. Die Frankfurter Eintracht hat ihre Pflicht erfüllt. Im dritten Heimspiel des neuen Jahres gab es den dritten Sieg, mit dem 2:0 (1:0) gegen Werder Bremen haben die Hessen den Anschluss an die Spitzengruppe gehalten und eine erfolgreiche Generalprobe für das Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Neapel gefeiert. Die 50.000 Zuschauer in der ausverkauften Arena hatten keine Frankfurter Gala gesehen, aber einen grundsoliden Auftritt. Der Sieg war hochverdient und im Grunde nie in Frage gestellt. Marco Friedl hatte die Eintracht mit einem Eigentor früh in Führung gebracht, Randal Kolo Muani in der 52. Minute mit seinem zehnten Saisontor auf 2:0 gestellt.