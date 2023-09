Eintracht Frankfurt siegt im Testspiel gegen den SVWW

Gut 30 Jahre später waren bei dem Testspiel in Frankfurt keine Zuschauer erlaubt. Auf dem Rasen war die Eintracht die spielbestimmende Mannschaft, obwohl der SVWW zunächst die besseren Chancen hatte. Eine davon nutzte Antonio Jonjić in der 17. Minute zur Gäste-Führung. Die Eintracht hatte zuvor den Ball im Aufbau verloren, sodass Jonjić alleine vor Eintracht-Keeper Jens Grahl auftauchen konnte und überlegt zum 1:0 verwandelte. Die Frankfurter näherten sich in der ersten Halbzeit vor allem durch Kapitän Sebastian Rohde gefährlich dem Tor, doch sein Außenrist-Schlenzer und sein Heber landeten nicht im Netz. Dafür der Ball von Paxten Aaronson, der in der 43. Minute herrlich von Jessic Ngankam freigespielt wurde und keine Mühe hatte, SVWW-Keeper Mohamed Amsif zu überwinden.