Eintracht Frankfurt unterliegt Regionalligist TSV Steinbach

Die anderen Frankfurter Profis taten sich durchaus schwer. Was in erster Linie am starken Gegner lag. Es war eine jederzeit offenes Spiel mit knappem Ausgang. Am Ende hatte der Regionalligist sogar mit 2:1 (1:1) die Nase vorn. Ein sehr enttäuschendes Resultat für die Eintracht. „Ergebnisse in der Vorbereitung interessieren mich schon lange nicht mehr“, nahm Kapitän Sebastian Rode die Niederlage gelassen, „es war ein sehr anstrengendes Spiel gegen einen aggressiven Gegner.“