Eintracht Frankfurt verliert 1:3 in Hoffenheim

Was danach kam, hatte viel mit dem Referee zu tun. Zunächst zeigte er Götze die gelbe Karte, dann Trapp, obwohl der Keeper zuvor von Hoffenheims Dabbur klar gefoult worden war. Kurz darauf rannte Osmers im Mittelfeld mit Djibril Sow zusammen, die Eintracht war in dieser Szene am Ball. Nach der kurzen Unterbrechung gab Osmers dann aber den Hoffenheimern das Spielgerät. Den Frankfurter Trainer regte das so auf, dass er einen anderen Ball ins Feld schoss und Osmers ihm „Rot“ zeigte. Die Partie schien nun aus den Fugen zu geraten. Was der Eintracht nun wirklich nicht gut tat. In der Nachspielzeit mussten die Hessen sogar noch den dritten Gegentreffer hinnehmen. Von links war der Ball in den Strafraum gekommen, Bebou hatte ihn am langen Eck über die Linie gedrückt.