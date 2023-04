Eintracht Frankfurt verliert 0:4 in Dortmund

Dortmund. Die Ergebnisse der Konkurrenz, vor allem aber die eigenen Resultate zeigen weiter in die falsche Richtung. Die Frankfurter Eintracht wird in der Tabelle seit Wochen nach hinten durchgereicht, von Platz vier im Winter bis nun auf Platz neun. Nach dem 0:4 (0:3) bei Borussia Dortmund sind die Frankfurter raus aus den Europapokalrängen. Vor 81 000 Zuschauern im ausverkauften Westfalenstadion hatten die Frankfurter versuchte mitzuspielen und waren dafür bitter bestraft worden. Bellingham, Malen und Hummels trafen schon in der ersten Halbzeit für den BVB, Malen erhöhte nach dem Wechsel für den BVB, der sich damit an die Spitze der Liga setzten und alle Chancen hat, Deutsche Meister zu werden.