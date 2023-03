Eintracht Frankfurt verliert gegen Union Berlin

Was dann mit Spielbeginn folgte, war erstaunlich. Selten in diesem Jahr hat die Eintracht so überlegt und überlegen gespielt wie in Berlin. Fünf klare Torchancen wurden bis zur Halbzeit herausgearbeitet – aber es gelang kein Tor. So was rächt sich normalerweise. In der 16. Minute köpfte Muani nach einer Freistoßflanke von Lenz knapp vorbei. In der 34. Minute stand Kamada völlig alleine vor Rönnow, kam am ehemaligen Frankfurter Torwart aber nicht vorbei. In der 39. Minute flankte Buta, Muani war frei, köpfte drüber. In der 44. Minute lief ein prächtiger Konter über Götze und Muani zu Borré, dessen Schuss aber war zu harmlos. In der 45. Minute war es wieder Kamada, der aus fünf, sechs Metern schießen konnte. Wieder hielt Rönnow, der beste Berliner. Es war aus Frankfurter Sicht zum Verzweifeln.