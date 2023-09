Eintracht Frankfurt verliert verdient in Wolfsburg

Die Wolfsburger starteten viel wacher, hatten schon in den ersten fünf Minuten zwei, drei „halbe“ Möglichkeiten: Ein Kopfball von Jonas Wind, ein Kopfball von Cedric Zesiger, beide Male flog der Ball übers Tor. Wolfsburg hatte zunächst alles im Griff, die Eintracht spielte wie schon gewohnt mehr quer und zurück als nach vorne. Bis zur 21.Minute. Da stand Ellyes Skhiri plötzlich völlig frei im Strafraum. Farès Chaibi hatte mit einem Hackentrick die Chance vorbereitet. Torwart Koen Casteels rettete mit einer Prachtparade. Es war nicht die einzige des belgischen Nationaltorwarts in der ersten Halbzeit. In der 35.Minute hatten sich Götze und Ebimbe am linken Flügel durchgespielt, Omar Marmoush bekam den Ball einschussgerecht serviert, Der ehemalige Wolfsburger schoss auch präzise, doch Casteels war blitzschnell unten und drehte den Ball noch um den Pfosten.