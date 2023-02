Eintracht Frankfurt verliert Verfolgerduell bei RB Leipzig

Glasner nutzte die Pause dann, um seine Mannschaft neu zu justieren. Das hatte ganz offenbar geholfen, denn nun war die Eintracht gleichwertig. Lindström schoss in der 51.Minute zum ersten Mal aufs Tor, fortan wurde alles rundum gefährlicher. Muani scheiterte an Torwart Blaswich. Nun wogte die Partie hin und her. Trapp rettete gegen Henrich. Und dann gelang den Gäste der Anschluss. Der Angriff kam über links, Muani verfehlte in der Mitte knapp, doch der gerade eingewechselte Aurelio Buta holte sich den Ball zurück. Die genaue Flanke nahm Djibril Sow an und knallte den Ball volley in den Winkel. Das war in der 61.Minute. Die folgenden zehn Minuten beherrschte nun plötzlich die Eintracht. Lindström scheiterte mit einem Flachschuss am Leipziger Torwart.