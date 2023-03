Eintracht Frankfurt spielt 2:2 in Wolfsburg

Doch die Eintracht blieb erstaunlicherweise im Spiel und hatte nach dem Rückstand ihre beste Phase. Und drehte die Partie in kürzester Frist. In der 22. Minute der Ausgleich. Eine wunderbare Flanke von Buta verwertete Kolo Muani mit dem Kopf, es war schon sein elfter Saisontreffer. Und vier Minuten darauf sogar die Führung. Diesmal hatte Rode geflankt, die Wolfsburger hatten zu kurz abgewehrt und Ndicka aus sechzehn Metern volley in den Winkel geschossen. Die Antwort auf den Rückstand sei „sehr positiv“ gewesen, lobte der Eintracht-Trainer, „das war eine tolle Reaktion.“ Danach verpassten es die Frankfurter aber, richtig nachzusetzen. Im Gegenteil, sie ließen die „Wölfe“ zurück ins Spiel. Und die nutzten die vielen Nachlässigkeiten im Defensivverbund. Der Ausgleich lag bald wieder in der Luft und er fiel auch. In der 37. Minute konnte Tuta noch auf der Linie retten, wieder hatte sich Marmoush davongeschlichen. Sekunden darauf parierte Trapp gegen einen Volleyschuss von Gerhardt. In der 43. Minute war es dann so weit. Nach einem Freistoß, verursacht von Ndicka, verlor der Frankfurter in der Folge das Kopfballduell gegen Gerhardt und Trapp hatte keine Chance. Glück für die Eintracht, dass in der Nachspielzeit Tuta mit einer tollen Grätsche gegen Marmoush noch den Rückstand verhindern konnte. „Da waren wir zu passiv“, ärgerte sich Glasner.