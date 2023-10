Eintracht Frankfurt will Wut in positive Energie umwandeln

Frankfurt. Erst am späten Freitagnachmittag ist die Frankfurter Eintracht vom Conference-League-Spiel in Saloniki zurückgekehrt. Der Ärger über die 1:2-Niederlage und die Rote Karte für Kapitän Kevin Trapp nach dem Spiel war da noch längst nicht verraucht. Aus der Wut über die „sehr unverdiente Niederlage“, so die Einschätzung von Trainer Dino Toppmöller, und die Vorkommnisse nach dem Spiel wollen die Frankfurter nun Mut für Zukunft schöpfen. „Es ist sehr bitter heute, aber wir nehmen die Herausforderung an“, sagte Toppmöller, „wir wollen die Wut in positive Energie umwandeln.“ Es sei der Anspruch nun auf jeden Fall das Heimspiel in der Bundesliga am Sonntagabend (19.30 Uhr) gegen den FC Heidenheim zu gewinnen. Neben der schnellen Regeneration wird zuallererst auch eine Analyse des Spiels in Saloniki und der Gründe für die Niederlage nötig sein. Denn es war zwar vieles besser bei der Eintracht gegenüber den letzten Wochen, aber es war noch lange nicht gut. „Wir können nicht zufrieden sein. Das ist nicht unser europäisches Gesicht gewesen“, kritisierte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann die Leistung. Dabei hat er freilich unterschlagen, dass von den Europokal-Helden der letzten Jahre kaum noch einer auf dem Platz steht.