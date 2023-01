Zwei Tore, kein Sieger: Eintracht mit Remis gegen Freiburg

Bei den Freiburgern merkte man von Beginn an, dass sie nach dem 0:6 von Wolfsburg was gutzumachen hatten. Sie drückten aufs Tempo, setzten die Eintracht früh unter Druck, gewannen auch die Mehrzahl an Zweikämpfen. Die Frankfurter waren irgendwie nicht richtig da, das Spiel nach vorne klappte überhaupt nicht, Entlastung gab es lange Zeit nicht. Die Abwehr stand massiv unter Druck, war durchaus fehlerhaft, aber alle stemmten sich gegen die Wucht der Gastgeber. Aufregung schon nach sechs Minuten, als sich Lenz bei einem Zweikampf offenbar ein Glied an einem Finger auskugelte und erst einmal draußen behandelt werden musste. Mit einem kleinen Verband ging es bald weiter. In der 15. Minute rettete Djibril Sow, der diesmal Kapitän der Mannschaft war, mit einer „Monstergrätsche“ gegen Michael Gregoritsch. In der 28. Minute traf Doan nach einer Flanke von Gregoritsch den Ball nicht richtig und schoss hoch drüber. Zwei, drei andere Schüsse entschärfte Ramaj mit viel Ruhe.