Eintracht gegen Neapel: Das Duell der Topstars

„Genug geschwärmt vom Gegner“, sagte er mit einem breiten Grinsen im Gesicht, „wir haben auch ein paar Dinge gesehen, wo wir sicher unsere Chancen haben.“ Neapel würde im Grunde „anti-italienisch“ spielen, also ganz ähnlich wie manch Klub in der Bundesliga, mit viel Pressing und Gegenpressing. Da gelte es Lösungen zu finden. Glasner ist optimistisch, dass dies gelingt. „Wir wissen, wozu wir in der Lage sind. Wir wissen, wenn wir an unserem oberen Limit performen, haben wir gegen jede Mannschaft in Europa, die Chance zu gewinnen“, sagt der Frankfurter Trainer.