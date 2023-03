Eintracht: Gespräch zwischen Hellmann und Holzer

Frankfurt. Bevor die Mannschaft von Eintracht Frankfurt am Abend in Neapel um ihre sportliche Chance kämpfte, haben sich am Nachmittag Aufsichtsratsvorsitzende Philip Holzer und Vorstandssprecher Axel Hellmann ausgetauscht, um die in den letzten Wochen aufgekommenen Diskrepanzen auszuräumen. Hellmann, der aktuell als Interims-Geschäftsführer bei der Deutschen Fußball Liga arbeitet, erwägt, diesen Posten im Sommer komplett zu übernehmen und die Eintracht zu verlassen. Unter anderem wegen Differenzen mit Holzer. Am Abend sprach die Pressestelle von einem „intensiven, kritischen, aber sehr konstruktives Gespräch, in dem es um das Rollenverständnis und die Einordnung bestimmter Sachthemen, insbesondere um die Kapitalmaßnahme ging.“