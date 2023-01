Eintracht gewinnt in Abu Dhabi gegen Leipzig

Auch sonst gab es um diese Partie ein paar Ungereimtheiten. Die Eintracht hat ja ihr Trainingslager in Dubai bezogen, um „absolute Wettersicherheit“ und vor allem zwei gute Testgegner zu haben. Doch aufs Wetter ist nicht einmal mehr am arabischen Golf Verlass. Zehn Tage Regen weisen die offiziellen Statistiken fürs gesamte Jahr (!) aus. Pech für die Eintracht: Ausgerechnet am Samstag war es so weit. In Dubai schüttete es wie aus Eimern. Da war es fast schon gut, dass die Eintracht nach den zwischenzeitlichen Streitigkeiten um den Spielort die knapp zweistündige Busfahrt ins benachbarte Emirat Abu Dhabi fürs Spiel auf sich genommen hatte. Dass die Frankfurter zu spät kamen und die Partie eine Viertelstunde später angepfiffen wurde – geschenkt. Wenigstens war es in Abu Dhabi trockener als in Dubai. Gleich nach dem Spiel ging es dann per Bus wieder zurück. Und die „Geheimniskrämerei“ wurde fortgesetzt. Es gab keine Aussagen der Spieler zu den 90 Minuten, schließlich war es ja „nur“ Training.