Eintracht hält streikendem Kolo Muani die Tür offen

Sollte der von dem 24-Jährigen angestrebte Wechsel zum französischen Topclub Paris Saint-Germain bis zum Ende der Transferperiode am Abend nicht zustande kommen, erhoffen sich die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten eine schnelle Rückkehr des streikenden Angreifers in den Kader der Hessen. „Das wäre kein Problem“, sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche am Donnerstagabend nach dem Einzug in die Gruppenphase der Conference League durch den 2:0-Sieg im Playoff-Rückspiel gegen Lewski Sofia.