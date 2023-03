Eintracht: Hasebe verlängert und kann Rekord knacken

Frankfurt. Die Uhrzeit riss so manchen Frankfurter Journalisten und Fußballfan aus dem Bett. Um 6 Uhr am Dienstagmorgen verkündete Eintracht Frankfurt, was sich schon angedeutet hatte. Makoto Hasebe hängt noch ein Jahr dran. Auch mit 39 Jahren ist der Japaner noch nicht müde und verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2024. Zudem besitzt er im Anschluss einen Vertrag im Verein bis 2027.